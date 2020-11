दुनिया भर में तेजी से खास बल्लेबाजों की श्रेणी में अपना नाम बना रहे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान की एक महिला ने उन पर प्रेम संबंधों में धोखा देने का आरोप लगाया है. इस महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि बाबर आजम ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था और वह उसे प्रेग्नेंट भी कर चुके हैं. इसके साथ महिला ने आरोप लगाया है कि इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने उसके साथ मारपीट भी की है. Also Read - रविचंद्रन अश्विन ने इस पाकिस्तानी बल्लेबाज को कहा- मिलियन डॉलर खिलाड़ी

इस महिला का प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. इस महिला के मुताबिक बाबर आजम के साथ उनका रिश्ता काफी पुराना है. वह तब से बाबर के साथ प्रेम संबंधों में है, जब बाबर की क्रिकेट की दुनिया में कोई पहचान नहीं थी. महिला ने अपने वकील के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. Also Read - PSL 2020 जीत वसीम अकरम, बाबर आजम ने डीन जोन्स को समर्पित की कराची किंग्स की जीत

महिला का दावा है कि वह बाबर के ही मोहल्ले में रहती थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. इसी वजह से दोनों साल 2010 में एक-दूसरे के करीब आ गए. तब बाबर ने उनसे शादी करने का वादा किया था.

महिला के मुताबिक, दोनों के बीच स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई, जब लाहौर के रहने वाले बाबर आजम ने उसके साथ हिंसा की और उन्हें धमकियां देने लगे. महिला के मुताबिक बाबर आजम ने उसे प्रेग्नेंट भी किया है.

The accusations against Babar Azam are with his lawyers and the law enforcement authorities. Previous accusations by the same lady were unproven and ended with an apology to Babar

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) November 28, 2020