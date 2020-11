इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दिनों विराट कोहली (Virat Kohli) के बाद किसी बल्लेबाज की तारीफ हो रही हैं तो वह हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam). 26 वर्षीय इस बल्लेबाज की तारीफ टीम इंडिया के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने भी की है. अश्विन ने पाकिस्तान के इस युवा खिलाड़ी को मिलियन डॉलर खिलाड़ी बताया, जिसे बल्लेबाजी करता देख आंखों को सुकून मिलता है. अश्विन ने यह बात अपने यू-ट्यूब चैनल DRS विद एश (DRS with Ash) पर कही. Also Read - PSL 2020 जीत वसीम अकरम, बाबर आजम ने डीन जोन्स को समर्पित की कराची किंग्स की जीत

अश्विन का उनके यूट्यूब चैनल पर 15वां एपिसोड था. इस बार उनके गेस्ट थे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक. इंजमाम ने इस दौरान भारत-पाकिस्तान क्रिकेट और अपनी क्रिकेट जर्नी पर जमकर बात की. इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के कई और पहलुओं पर भी चर्चा की, जिसमें बाबर आजम का जिक्र भी खास था. इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने इस बल्लेबाज की खूब तारीफ की. Also Read - Multan Sultans vs Karachi Kings, Qualifier: मुल्तान सुल्तांस को Super Over में मात देकर कराची किंग्स पहली बार फाइनल में

अश्विन ने इंजमाम से बाबर का जिक्र करते हुए कहा, ‘बाबर आजम मिलियन डॉलर का खिलाड़ी लगते हैं. उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी शतक ठोका है. जब वह बैटिंग करते हैं तो उन्हें देखना खूब रास आता है. उनकी बैटिंग आंखों के लिए सुकून हैं. आप बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं?’ Also Read - ICC T20 Rankings: नंबर-1 बनने के और करीब आए बाबर आजम, टॉप-10 में ये दो भारतीय

यहां देखें अश्विन-इंजमाम की पूरी बात

इंजमाम उल हक ने अश्विन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘वह साधारण रूप से एक महान खिलाड़ी हैं. उनके पास जैसी प्रतिभा है, उन्हें इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए. उन्होंने अभी 5 साल ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जबकि एक बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में शिखर पर आने में 7 से साल लगते हैं. तो मुझे लगता है कि बाबर का अभी शिखर पर पहुंचना बाकी है और आने वाले सालों में वह और भी बेहतर परफॉर्म करता दिखेंगे.’