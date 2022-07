गॉल टेस्‍ट के दूसरे दिन पाकिस्‍तान की टीम के कप्‍तान बाबर आजम (119 रन) का जादू देखने को मिला. शतकीवर बाबर ने 148 रन पर नौ विकेट गिरने के बावजूद एक छोर से मोर्चा संभाले रखा और श्रीलंका को बड़ी बढ़त बनाने से रोक दिया. श्रीलंका द्वारा बनाए गए 222 रन के जवाब में पाकिस्‍तान की टीम ने आखिरी विकेट के लिए बनी रिकॉर्ड 70 रन की साझेदारी के दम पर 218 रन ठोक दिए. दिन का खेल खत्‍म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी के दौरान एक विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं.Also Read - बाबर आजम बने 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज पाकिस्तानी बल्लेबाज

श्रीलंका के 222 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 85 रन पर सात और फिर 148 रन पर नौ विकेट गंवा दिये थे लेकिन शानदार लय में चल रहे बाबर ने 11वें नंबर के बल्लेबाज नसीम शाह के साथ आखिरी विकेट के लिए 70 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम की मैच में वापसी करायी. इस साझेदारी में नसीम का योगदान सिर्फ पांच रन का था. Also Read - मुश्किल समय में साथ देने के लिए विराट कोहली ने बाबर आजम को कहा- शुक्रिया

गॉल के मैदान पर पर आखिरी विकेट के लिए नया रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड दिमुथ करुणारत्ने और लक्षण संदाकन के नाम था. उन्होंने 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 63 रन की साझेदारी की थी. Also Read - राजधानी कोलंबो में राजनीतिक अशांति के कारण गॉल में आयोजित होगा श्रीलंका-पाकिस्तान दूसरा टेस्ट

