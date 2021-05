पाकिस्तान की नई रन मशीन और कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) का जलवा जारी है. आईसीसी ने उन्हें अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Player Of The Month) के रूप में चुना है. अप्रैल महीने में इस स्टायलिश बल्लेबाज ने 3 वनडे मैचों में 76 के औसत से 228 रन बनाए, जबकि 7 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 43.57 के एवरेज से कुल 305 रन अपने नाम किए. Also Read - Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: Abid Ali ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में कभी ना हुआ था ऐसा

इसी दौरान उन्होंने आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पर पहुंचकर अपनी बादशाहत कायम की. इस महीने के लिए आईसीसी ने बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान के ही एक और बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) और नेपाल के युवा बल्लेबाज कुशल भरतेल (Kushal Bhurtel) को नामित किया था.

🔸 Three ODIs, 228 runs at 76.00

🔸 Seven T20Is, 305 runs at 43.57

🔥 Became the No.1 ODI batsman

Well done, @babarazam258 for winning the ICC Men's Player of the Month for April 👏#ICCPOTM pic.twitter.com/CuCaodFEk7

— ICC (@ICC) May 10, 2021