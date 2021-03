टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG T20 Series) खेली जा रही टी20 मैच की सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी का इनाम मिला है. विराट कोहली ने पिछले दो मैचों में नाबाद (73* और 77*) की पारी खेली है, जिससे उन्हें 47 रेटिंग पॉइंट मिले और वह 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है. Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी हार के बाद भारत के लिए चौथे मैच में करो या मरो की स्थिति

भारतीय कप्तान इससे पहले टी20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप स्थान पर रह चुके हैं. वह वनडे फॉर्मेट में अभी भी नंबर 1 खिलाड़ी हैं. इसके अलावा इस रैकिंग में केएल राहुल (KL Rahul) भी भाग्यशाली रहे हैं. राहुल पिछली 3 पारियों में सिर्फ 1 रन जोड़ पाए हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है. Also Read - IND vs ENG: T20 के बाद वनडे सीरीज से भी बाहर रहेंगे Jasprit Bumrah, इस टूर्नामेंट से करेंगे वापसी

श्रेयस अय्यर 32 पायदान के फायदे से 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऋषभ पंत को 30 पायदान का फायदा हुआ, जिससे वह 80वीं रैंकिंग हासिल करने में सफल रहे.

Shai Hope was the highest run-scorer in the #WIvSL ODIs with 258 runs at 86.00 👏

His brilliant performance has helped him break into the top 10 of the @MRFWorldwide ICC ODI Player Rankings.

Full list: https://t.co/9XBRp67hlj pic.twitter.com/7VTCuse11v

— ICC (@ICC) March 17, 2021