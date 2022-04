Badminton Asia Championships: दो बार ओलंपिक पदक जीत चुकीं पीवी सिंधु (PV Sindhu) ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप (BAC) में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. सिंधु को शनिवार (30 अप्रैल) को मनीला में जापान की अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) से तीन गेम तक चले मुकाबले में 21-13 19-21 16-21 से शिकस्त दी. सिंधु ने अच्छी शुरुआत की लेकिन वह इस लय को जारी नहीं रख सकी और एक घंटे छह मिनट तक चले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय और दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी यामागुची से हार गईं. यह इस टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा पदक है, उन्होंने साल 2014 गिमचियोन चरण में भी कांस्य पदक जीता था.Also Read - बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची भारत की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल

हैदराबाद की खिलाड़ी ने पहला गेम 16 मिनट में आसानी से जीत लिया था. दूसरे गेम में चौथी वरीय सिंधु पर अंक के बीच में ज्यादा समय लेने के लिये एक अंक की 'पेनल्टी' लगायी गयी जिससे रैफरी के साथ उनकी बहस हो गयी.

इस बहस से लय टूट गयी और यामागुची ने मुकाबला बराबरी पर ला दिया. जापान की खिलाड़ी ने लय हासिल कर ली और सिंधु को वापसी का मौका नहीं दिया. निर्णायक गेम में सिंधु शुरू से ही पिछड़ रही थीं. अंत में यामागुची ने पांच मैच प्वाइंट हासिल कर अंक जुटाये.

So close yet so far 🙁@pvsindhu goes down 21-13, 19-21, 16-21 in a hard fought gruelling WS semifinal against world champion 🇯🇵’s Akane Yamaguchi and ends her #BAC2022 with a 🥉 medal.#Badminton pic.twitter.com/Q2BUQdixVM

— BAI Media (@BAI_Media) April 30, 2022