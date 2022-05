बैडमिंटन में भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के रोमांचक सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराकर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है. भारत के एचएस प्रणॉय ने निर्णायक 5वें मैच में गजब का जज्बा दिखाया, जिससे भारतीय टीम ने यहां 2-2 की बराबरी पर आ चुके मैच में 3-2 से जीत दर्ज की.Also Read - थाईलैंड से मिली भारत को 3-0 से हार, Uber Cup से बाहर

भारतीय टीम 1979 के बाद से कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी. लेकिन उसने जुझारू जज्बा दिखाते हुए 2016 के चैम्पियन डेनमार्क को हरा दिया. विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत तथा सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की दुनिया की 8वें नंबर की युगल जोड़ी ने भारत को फाइनल की दौड़ में बनाए रखा लेकिन 2-2 की बराबरी के बाद एचएस प्रणय ने टीम को इतिहास रचने में मदद की.

दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी रास्मस गेमके के खिलाफ प्रणय को कोर्ट पर फिसलने के कारण टखने में चोट भी लगी लेकिन इस भारतीय ने 'मेडिकल टाइमआउट' लेने के बाद मुकाबला जारी रखा. वह कोर्ट पर दर्द में दिख रहे थे लेकिन इस परेशानी के बावजूद उन्होंने 13-21, 21-9, 21-12 से जीत दर्ज कर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया.

MISSION🏅

Dream of a billion plus just came true. Absolute champion stuff from our boys as they became the first ever 🇮🇳team to advance into the 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇S of #ThomasCup

Kudos to entire coaching team & support staffs. Take a bow👏@himantabiswa#ThomasCup2022#IndiaontheRise pic.twitter.com/cGdeFJIZD7

— BAI Media (@BAI_Media) May 13, 2022