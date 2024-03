Badminton: रंकीरेड्डी और चिराग की जोड़ी ने दूसरी बार जीता French Open खिताब, फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया

पेरिस: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने रविवार को यहां फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के ली झे-ह्यूई और यांग पो-हुआन की जोड़ी पर सीधे गेम में जीत के साथ दूसरी बार फ्रेंच ओपन बैडमिंटन (French Open Badminton) पुरुष युगल का खिताब जीता. दुनिया की नंबर एक भारतीय जोड़ी ने इससे पहले 2022 इस खिताब को जीता था. यह जोड़ी 2019 में फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थी.

एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग ने ली और यांग को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 21-17 से हराकर सत्र का पहला खिताब जीता. भारतीय जोड़ी इस साल मलेशिया सुपर 1000, इंडिया सुपर 750 में दूसरे स्थान पर रही थी जबकि पिछले साल चाइना मास्टर्स सुपर 750 में भी उपविजेता रही थी.

