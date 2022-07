भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने चीन की हान यूइ को हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 (Singapore Open 500) टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता इस खिलाड़ी ने एक घंटे से अधिक चले इस मैच में हान को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया. हालांकि सिंधु के अलावा एचएस प्रणॉय और साइना नेहवाल का सफर यहीं समाप्त हो गया. दोनों खिलाड़ियों के अपने-अपने मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा.Also Read - सिंगापुर ओपन: साइना नेहवाल ने बिंग जियाओ को हराकर, ढाई साल बाद किया यह कमाल

दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी ने इस मैच का पहला सेट गंवा दिया था. हालांकि दूसरे और तीसरे सेट में उन्होंने खेल को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं होने दिया.

सिंधू का अब इस चीनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रिकॉर्ड 3-0 का हो गया है. मई में थाईलैंड ओपन के बाद सिंधू पहली बार सेमीफानल में पहुंची हैं. अब देखना यह है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पहले वह खिताब जीत पाती हैं या नहीं.

सेमीफाइनल में सिंधू का सामना अब गैर वरीय साइना कावाकामी से होगा. जापान की इस खिलाड़ी ने छठी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21-17, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया.

दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू को पहले गेम में काफी दिक्कतें आईं. वह रक्षात्मक खेल में पिछड़ गईं लेकिन दूसरे गेम में वापसी करके ब्रेक तक तीन अंक की बढ़त बना ली. ब्रेक के बाद क्रॉसकोर्ट पर विनर लगाकर लगातार सात अंकों के साथ बराबरी की. तीसरे गेम में मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन सिंधू ने संयम बनाकर खेलते हुए जीत दर्ज की.

Despite a good comeback in 2nd game @NSaina falls just short in a thrilling WS quarterfinal against 🇯🇵's Aya Ohori 💔 Well fought 🙌 Score: 13-21, 21-15, 20-22#SingaporeOpen2022#SingaporeOpenSuper500#Badminton pic.twitter.com/AMA3YYKSJf — BAI Media (@BAI_Media) July 15, 2022

दूसरी ओर साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय अपने-अपने मैच हार गए. ढाई साल में पहली बार किसी सुपर 500 टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंची साइना को यहां जापान की अया ओहरी के खिलाफ कड़े मुकाबले में हार झेलनी पड़ी. नेहवाल इस मैच का पहला गेम 13-21 से हार गई थीं. इसके बाद उन्होंने दूसरे गेम में शानदार वापसी की इसे 21-15 से अपने नाम किया. लेकिन निर्णायक गेम में वह टाई ब्रेकर तक पहुंचने के बाद 20-22 से हार गईं.

इसके अलावा पुरुष एकल में एच प्रणॉय भी जापान के कोडाई नाराओका के खिलाफ 21-12, 14-21, 18-21 से हार गए. तीसरे गेम में एक समय वह 10-17 से पिछड़े हुए थे. लेकिन उन्होंने लगातार 5 अंक लेकर स्कोर को करीब लाने की कोशिश की. इसके बाद उन्होंने लगातार दो अंक गंवाए और 3 अंक हासिल कर नाराओका के करीब पहुंच गए. लेकिन अंत में नाराओका ने 18-21 से तीसरा गेम अपने नाम कर यह मैच जीत लिया.