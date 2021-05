Bangladesh vs Sri Lanka, 2nd ODI: बांग्‍लादेश के शेर ए बंगाल नेशनल स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम ने श्रीलंका पर डकवर्थ लुइस नियम की मदद से 103 रनों से जीत दर्ज की. बारिश से प्रभावित मैच के दौरान तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (3/16) और मेहदी हसन (3/28) ने शानदार गेंदबाजी की. वहीं, मुशफिकुर रहीम (125) ने शानदार शतक ठोक कर मैच को इकतरफा बना दिया. इस जीत के साथ ही बांग्‍लादेश ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. Also Read - My Dream11 Team Prediction, BAN vs SL: इन्‍हें चुना कप्‍तान व उपकप्‍तान तो होगा फायदा

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए बांग्‍लादेश की टीम ने 49वें ओवर में ऑलआउट हो गई. उसने 246 रन बनाए. मुशफिकुर ने अपनी पारी के दौरान 127 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 125 रन ठोक दिए. अन्‍य कोई बल्‍लेबाज रन बनाने में ज्‍यादा योगदान नहीं दे पाया. इसके बाद लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ने 40 ओवरों में 141/9 रन बनाए. Also Read - ICC ODI Super League Points Table: श्रीलंका को हराकर चौथे स्‍थान पर पहुंचा बांग्‍लादेश, भारत को हुआ घाटा

बारिश ने पहले श्रीलंका की बल्‍लेबाजी के दौरान 39वें ओवर में खलल डाला और खेल को रोकना पड़ना. कुछ देर बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और मैच 40 ओवर का कर दिया गया. श्रीलंका की टीम 40 ओवर में नौ विकेट पर 141 रन ही बना सकी. बांग्लादेश ने इसके साथ ही श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय सीरीज जीती. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: Mushfiqur Rahim ने खेली दमदार पारी, बांग्लादेश ने सीरीज में बनाई लीड

बांग्लादेश की ओर से मुस्ताफिजुर और मेहदी के अलावा शाकिब अल हसन ने दो विकेट और शोरिफुल इस्लाम ने एक विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सका. श्रीलंका की पारी में सलामी बल्लेबाज दनुष्का गुनाथीलाका ने सर्वाधिक 24 रन बनाए. उनके अलावा पाथुन निशंका ने 20, कुशल मेंडिस ने 15, आशेन बंडारा ने 15, कप्तान कुशल परेरा ने 14, दासुन सनाका ने 11 और धनंजय डी सिल्वा ने 10 रन बनाए जबकि इसुरु उदाना 18 और दुश्मंता चमीरा चार रन बनाकर नाबाद रहे.

इससे पहले, बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने कप्तान तमीम इकबाल (13), शाकिब (0) और लिटन दास (25) के विकेट कुल 49 के योग पर गंवाए. इसके कुछ देर बाद मोसादेक हुसैन (10) भी पवेलियन लौट गए.

शुरूआती झटकों के बाद मुशफिकुर ने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई. महमूदुल्लाह हालांकि 58 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 41 रन बनाकर छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए और यह साझेदारी टूट गई.

इसके बाद मुशफिकुर ने पारी को गति दी और अपने करियर का आठवां शतक पूरा किया. हालांकि अन्य कोई बल्लेबाज उनका साथ ज्यादा देर नहीं दे सका और मुशफिकुर के आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट होने के साथ ही टीम ऑलअउट हो गई और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी.

श्रीलंका की ओर से चमीरा और लक्शन संदाकन ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि उदाना ने दो और वनिंदु हसारंगा ने एक विकेट लिया.