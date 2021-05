BAN vs SL 3rd ODI Match Report and Highlights: बांग्लादेश दौरे पर श्रीलंका की टीम को आखिरकार तीसरे और आखिरी वनडे में पहली जीत नसीब हो गई है. मेहमान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 287 रनों की चुनौती दी थी, जिसके जवाब में मेजबान टीम महज 189 रनों पर सिमट गई. इस तरह श्रीलंका ने 97 रनों की बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतकर तीन वनडे मैचों की सीरीज में अपना सफाया होने से बचा लिया. हालांकि यह सीरीज उसने पहले दो वनडे हारकर 1-2 से गंवा दी है. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 3rd ODI: Kusal Perera की तूफानी पारी, ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज

ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में खेले गए इस मैच में कप्तान कुसल परेरा (Kusal Perera) ने शानदार शतक जमाया. इसके बाद श्रीलंका के लिए उसके तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा (Dushmantha Chameera) ने अपने करियर की बेस्ट गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने नाम किए.

चमीरा ने 9 ओवर की गेंदबाजी में कुल 16 रन ही खर्च किए. उन्होंने बांग्लादेश के टॉप 3 बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने के बाद उसने पुछल्ले बल्लेबाजो में से 2 और शिकार किए. 29 वर्षीय चमीरा ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट अपने नाम किए हैं. इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ मैच चुना गया.

287 रनों की चुनौती लेकर उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही. चमीरा ने पहले मोहम्मद नईम (1) और शाकिब अल हसन (4) को आउट कर पवेलियन की राह दिखाई इसके बाद कप्तान तमीम इकबाल (17) को भी उन्होंने विकेटकीपर डिकवेला के हाथों कैच कराकर पवेलियन की हार दिखा दी. इस तरह बांग्लादेश ने महज 28 के स्कोर पर अपने चोटी के तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए.

इसके बाद बांग्लादेश की पिछली जीत के हीरो मुश्फिकुर रहीम (28) ने पारी संभालने की कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें रमेश मेंडिस ने चलता कर दिया. इस दौरान मोसादिक हुसैन (51) और महमदुल्लाह (53) ने अपनी-अपनी हाफ सेंचुरी जरूर पूरी कीं लेकिन वह मेजबान टीम की हार नहीं टाल पाए. बांग्लादेश की पूरी टीम 42.3 ओवर में 189 रन बनाकर सिमट गई.

इससे पहले श्रीलंका के कप्तान कुसल परेरा ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लंकाई टीम ने कप्तान कुसल परेरा (120) के शानदार शतक और धनंजय डी सिल्वा (नाबाद 55) की अर्धशतकीय पारी के दम पर बांग्लादेश को 287 रनों का लक्ष्य दिया. दनुष्का गुनाथीलाका और परेरा ने अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हुई.

परेरा बतौर ओपनर वनडे शतक जड़ने वाले चौथे श्रीलंकाई कप्तान बने. उनसे पहले सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान भी यह कारनामा कर चुके हैं. मेजबान टीम की ओर से तस्कीन अहमद ने 4 विकेट लिए, जबकि शोरिफुल इस्लाम को एक विकेट मिला.