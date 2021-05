ICC ODI Super League Points Table: ढाका के शेर ए बंगाल स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान मेजबान बांग्‍लादेश ने श्रीलंका (Bangladesh vs Sri Lanka) पर 33 रन से जीत दर्ज की. मैच के हीरो मुशफिकुर रहीम रहे, जिन्‍होंने जिन्‍होंने 84 रन की पारी खेलकर बांग्‍लादेश की टीम की जीत की बुनियाद रखी. इसके साथ ही बांग्‍लादेश की टीम आईसीसी वनडे सुपर लीग के प्‍वाइंट्स टेबल में चौथे स्‍थान पर आ गई है. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: Mushfiqur Rahim ने खेली दमदार पारी, बांग्लादेश ने सीरीज में बनाई लीड

विराट कोहली की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया (Team India) सुपर लीग के प्‍वाइंट्स टेबल में आठवें स्‍थान पर खिसक गया है. नौ मैचों में चार जीत के साथ इंग्‍लैंड पहले स्‍थान पर है. पड़ोसी देश पाकिस्‍तान ने छह मैचों में चार जीत दर्ज की है. हालांकि नेट रनरेट के आधार पर पाकिस्‍तान दूसरे स्‍थान पर है. Also Read - Kusal Perera को मिली वनडे में श्रीलंकाई टीम की कमान, दिमुथ करुणारत्‍ने की छुट्टी, ये होंगे नए उपकप्‍तान

रैंकिंग टीम जीत प्‍वाइंट्स 1 इंग्‍लैंड 4 40 2 पाकिस्‍तान 4 40 3 ऑस्‍ट्रेलया 4 40 4 बांग्‍लादेश 4 40 5 न्‍यूजीलैंड 3 30 6 अफगानिस्‍तान 3 30 7 वेस्‍टइंडीज 3 30 8 भारत 3 29 9 जिम्‍बाब्‍वे 1 10 10 आयरलैंड 1 10

ऑस्‍ट्रेलिया ने भी छह वनडे खेलकर चार जीत दर्ज की है. वो इस वक्‍त आईसीसी वनडे सुपर लीग के प्‍वाइंट्स टेबल में तीसरे स्‍थान पर हैं. सुपर लीग के अंकों के आधार पर ही भारत में होने वाले आईसीसी विश्‍व कप 2023 की टीमों का ऐलान होगा. प्‍वाइंट्स टेबल में आठवें स्‍थान पर होने के बावजूद भी भारत के लिए खतरे की बात नहीं हैं. भारत इस विश्‍व कप का मेजबान देश है. लिहाज उसे विश्‍व कप में डायरेक्‍ट प्रवेश मिलेगा. Also Read - Sri Lanka tour of Bangladesh Full Schedule: श्रीलंकाई टीम करेगी बांग्लादेश का दौरा, खेली जाएगी 3 मुकाबलों की ODI सीरीज