वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश (BAN vs WI) को दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 17 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज में मेजबान देश का 2-0 से सफाया कर दिया. मेहमान टीम ने बांग्लादेश को 231 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश (West Indies beat Bangladesh) की टीम 213 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और उसने 17 रन से यह मैच और सीरीज दोनों गंवा दिए. पहली पारी में 409 रन बनाने वाली विंडीज अपनी दूसरी पारी में मात्र 117 रन पर ही सिमट गई थी. Also Read - BAN vs WI: मोमिनुल हक का शतक, बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 395 रन का लक्ष्य

लेकिन बांग्लादेश की टीम 231 रन का लक्ष्य हासिल करने से चूक गई. विदेशी जमीन पर साल 2017 के बाद विंडीज की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत है. बांग्लादेश की दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने सर्वाधिक 50 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से कॉर्नवेल (Rahkeem Cornwall) ने 105 रन देकर 4 विकेट, जोमेल वारिकेन (Jomel Warrican) ने 47 रन देकर 3 विकेट और कप्तान क्रैग ब्रैथवेट (Kraigg Brathwaite) ने 25 रन देकर 3 विकेट झटके. Also Read - BAN vs WI, 1st Test: टीवी पर कैसे देखें बांग्‍लादेश-वेस्‍टइंडीज के बीच मैच का प्रसारण और Live Streaming

बांग्लादेश की पारी में इकबाल के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. अंत में हालांकि मेहदी हसन (Mehidy Hasan) ने ताबड़तोड़ पारी खेल टीम को जीत दिलाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके. बांग्लादेश के बल्लेबाज एक भी बड़ी साझेदारी करने में असफल रहे. Also Read - BAN vs WI: बैन के बाद Shakib Ul Hasan की धमाकेदार वापसी, झटके चार विकेट, दर्ज की छह विकेट से जीत

बांग्लादेश की ओर से इकबाल के अलावा हसन ने 56 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 31, कप्तान मोमिनुल हक ने 26, विकेटकीपर बल्लेबाज लिट्टन दास ने 22, मुशफिकुर रहमान ने 14 और नईम हसन ने 14 रन बनाए. इससे पहले वेस्टइंडीज ने चटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया था.

इनपुट: IANS