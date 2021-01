Bangladesh vs West Indies: बांग्‍लादेश के दौरे पर गई वेस्‍टइंडीज की टीम के लिए शुक्रवार को अच्‍छी खबर आई. हैडन वॉल्‍श (Hayden Walsh Jr.) कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. जिसमे चलते अब वो मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे. Also Read - IND vs AUS: Rohit Sharma ने की मीडियम पेस बॉलिंग, Dinesh Karthik ने यूं लिए मजे

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 20 जनवरी से बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्‍लादेश आने पर हैडन वॉल्‍श का पहला टेस्ट निगेटिव निकला और इसके बाद बुधवार को ढाका में उनका टेस्ट पॉजिटिव आया. गुरुवार को उनका दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आया है.

लेग स्पिनर इस समय आइसोलेशन में हैं और इसलिए किसी के संपर्क में नहीं आए हैं. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक बयान में कहा, वॉल्श वेस्टइंडीज टीम से अलग आइसोलेशन में हैं और वह इस समय टीम के फीजिशियन डॉ प्रेमानंद सिंह की देखरेख में हैं. सीरीज हालांकि अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी.