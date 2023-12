BAN vs NZ: बांग्लादेश की घर में ऐतिहासिक जीत, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार न्यूजीलैंड को हराया

बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में हराने के साथ ही इतिहास रच दिया है. सिलहट में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 150 से करारी शिकस्त दी और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की. बायें हाथ के स्पिनर ताईजुल इस्लाम ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को झकझोरते हुए 75 रन देकर 6 विकेट झटके जिससे बांग्लादेश की टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही. चौथे दिन स्टंप तक न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 332 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 113 तक सात विकेट गंवा दिये थे. इसके बाद 5वें दिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 181 रनों पर ढेर हो गई. इससे पहले बांग्लादेश ने पहली पारी में 310 और दूसरी पारी में 338 रनों का स्कोर खड़ा किया था. वहीं, कीवी टीम ने पहली पारी में 317 रन बनाए थे.

