बांग्लादेश क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए बुधवार रात पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। आईसीसी का लगाया बैन झेल रहे शाकिब अल हसन (Shakib alm Hasan) और सुरक्षा कारणों से दौरे से नाम वापस लेने वाले मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) पाकिस्तान के लिए निकले।

पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) ने साथी खिलाड़ियों के साथ ट्विटर पर फोटो पोस्ट की। फोटो में एयरपोर्ट पर बैठे मुस्कुराते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी दिख रहे हैं, लेकिन फोटो के साथ उसके कैप्शन ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा।

Heading to Pakistan. Remember us in your prayers. #PAKvBAN pic.twitter.com/7l85XfFUWM

