Bangladesh vs Afghanistan: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कई चीजें पहली बार हुई है. मैच के दुसरे दिन तक कुछ ऐसे रिकार्ड्स बने जिसे सदियों तक दुनिया याद रखेगी. पहली पारी में रहमत शाह ने अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक जड़ा था. इससे पहले किसी अफगान खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में कभी शतक नहीं लगाया था. मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान के युवा कप्तान और गूगली के जादूगर राशिद खान ने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब-अल-हसन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में 50 से अधिक रन बनाने और उसी टेस्ट मैच में पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. शाकिब ने ये उपलब्धि 22 साल 115 दिन में हासिल की थी, वहीं राशिद ने महज 20 साल और 350 दिनों में ये करिश्मा कर दिखाया. राशिद ने दूसरी बार टेस्ट मैच में पांच विकेट लिया है.

PLAYER STAT: Youngest captain to record 50+ and a 5WI in the same Test: 20y 350d – Rashid Khan 22y 115d – Shakib Al Hasan 26y 230d – Jason Holder

खेल के इतिहास में केवल चार क्रिकेटरों ने अपने पदार्पण टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है, जिसमें से पहले तीन नामों में इमरान खान, शाकिब-अल-हसन और एफएस जैक्सन शामिल हैं.

टेस्ट मैच की पहली दो पारियों में इनमें से किसी भी कप्तान ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है. हरफनमौला राशिद ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

✅ Youngest Test skipper

✅ Half-century

✅ Five wickets

A brilliant Test captaincy debut for Rashid Khan! He takes the last wicket, bowling out Bangladesh for 205 in their first innings. The hosts trail by 137 runs.

Follow #BANvAFG ⬇️https://t.co/kHXVx32oOc pic.twitter.com/5vUszFIkeO

— ICC (@ICC) September 7, 2019