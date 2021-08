ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस (Nathan Ellis) को पहली बार टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू (Nathan Ellis Hat-trick on T20i Debut) का मौका मिला था और उन्होंने अपने पहले ही इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक लेकर धमाकेदार एंट्री की है. टी20 क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है, जब किसी गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक अपने नाम की हो. लेकिन कंगारू टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन से यह मैच हारकर अपने इस युवा गेंदबाज की खुशियों को थोड़ा फीका जरूर कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया की टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने पहुंची हुई है. लेकिन उसके लिए इस सीरीज में कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है. शुक्रवार को दोनों टीमें ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में तीसरा टी20 मैच खेलने उतरी थीं. ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के खिलाफ यह लगातार तीसरी (Bangladesh Beat Australia in t20i Series) हार है और इस हार के साथ उसने 5 मैचों की यह टी20 सीरीज भी गंवा दी है, जबकि सीरीज में अभी 2 मैच खेले जाने बाकी हैं.

बांग्लादेश की टीम ने यह इतिहास रचा है यह पहला मौका है, जब उसने टी20 क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई सीरीज अपने नाम की हो. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन बांग्लादेश की टीम यहां 20 ओवर में सिर्फ 127 रन बना सकी.

