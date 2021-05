Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: बांग्लादेश-श्रीलंका के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में 23 मई को पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने 33 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 6 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका 48.1 ओवर में महज 224 रन पर सिमट गई. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: तमीम इकबाल ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

बांग्लादेश की ओर से कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने 52 रन की पारी खेली. इसके बाद मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) ने महमदुल्लाह (Mahmudullah) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 109 रन जुटाए. रहीम 87 गेंदों में 5 बाउंड्री की मदद से 84, जबकि महमदुल्लाह 54 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI, Head to Head: आंकड़ों में श्रीलंका बेहद मजबूत, बांग्लादेश के पक्ष में रहे महज 7 मुकाबले

इसके अलावा अफीफ हुसैन ने 27, जबकि सैफुद्दीन ने नाबाद 13 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. दोनों नाबाद पवेलियन वापस लौटे. विपक्षी टीम की ओर से धनजंय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए.

इसके जवाब में श्रीलंका ने 97 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. हालांकि वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने 60 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन श्रीलंका को जीत नहीं दिला सके. बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन (Mehidy Hasan) ने 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि उनके अलावा मुस्तफिजुर रहमान को 3 विकेट हाथ लगे.

☝️ Mehidy Hasan – 4/30

☝️ Mustafizur Rahman – 3/34 A superb bowling performance helps Bangladesh bowl Sri Lanka out for 224 and register a 33-run victory in the first ODI 👏#BANvSL | https://t.co/60AZVDJXkN pic.twitter.com/lpcczXSfwO — ICC (@ICC) May 23, 2021

दोनों टीमों के बीच अब शृंखला के शेष दो मुकाबले 25 और 28 मई को इसी स्टेडियम में खेले जाने हैं. भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबले दोपहर साढ़े 12 बजे से शुरू होंगे. श्रीलंका को सीरीज में बने रहने के लिए दूसरा वनडे मैच हर हाल में जीतना होगा.