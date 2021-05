Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI: बांग्लादेश (Bangladesh) और श्रीलंका (Sri Lanka) के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में 23 मई को पहला वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने इतिहास रच दिया है. तमीम इकबाल ने 70 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 52 रन की पारी खेली. इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 14 हजार रन पूरा करने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन चुके हैं. Also Read - Bangladesh vs Sri Lanka, 1st ODI, Head to Head: आंकड़ों में श्रीलंका बेहद मजबूत, बांग्लादेश के पक्ष में रहे महज 7 मुकाबले

बता दें कि विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम (84), महमूदुल्लाह (54) और कप्तान तमीम इकबाल (52) रनों की अर्धशतकीय पारियों की मदद से बांग्लादेश ने पहले वनडे मुकाबले में रविवार को श्रीलंका को 258 रनों का लक्ष्य दिया. Also Read - New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI: जेम्स नीशाम ने दिखाई शानदार 'फुटबॉल स्किल', इस तरह किया Tamim Iqbal को Run Out

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुशफिकुर के 87 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 84, महमूदुल्लाह के 76 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के सहारे 54 रन तथा तमीम के 70 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से 52 रन की पारी के दम पर 50 ओवर में छह विकेट पर 257 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से धनंजय डी सिल्वा ने तीन विकेट लिए जबकि दुशमंथा चमीरा, दनुश्का गुनाथीलाका और लक्शन संदाकन ने एक-एक विकेट लिया.

गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 48 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें श्रीलंका ने 39, जबकि बांग्लादेश ने 7 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच पिछले पांच मैचों में से तीन श्रीलंका ने जीते हैं. बांग्लादेश ने एक मैच जीता, जबकि एक मैच रद्द हो गया था.