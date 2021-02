BAN vs WI, 1st Test, Live Streaming: वेस्‍टइंडीज की टीम इस वक्‍त बांग्‍लादेश दौरे पर है, जहां आगामी तीन फरवरी से दोनों टीमों के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में खेल प्रेमी जरूर जानना चाहेंगे कि ये मुकाबला कहां कब और कितने बजे से खेला जाएगा. आइये हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं. Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy 2021: कब और कहां देख सकते हैं तमिलनाडु vs बड़ौदा फाइनल मैच

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा ?

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच बुधवार सुबह नौ बजे से खेला जाएगा.

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच में टॉस कितने बजे से होगा ?

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच में टॉस सुबह साढ़े आठ बजे होगा.

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहला टेस्‍ट मैच किस चैनल पर देख सकते हैं ?

भारत में किसी भी टीवी चैनल पर इस मुकाबले का टेलीकास्‍ट नहीं होगा.

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं.

बांग्‍लादेश और वेस्‍टइंडीज के बीच पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग फैन्‍स फैनकोड पर देख सकते हैं.