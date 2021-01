अपने स्टार खिलाड़ियों के बगैर बांग्लादेश दौरे पर आई वेस्टइंडीज की हालत तीन मैचों की वनडे सीरीज में बेहद पतली है. दोनों ही मैचों में मेहमान टीम अब तक 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और दोनों मैचों में उसे बांग्लादेश के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है. सोमवार को दोनों टीमें एक बार फिर सीरीज तीसरे और अंतिम मैच के लिए आमने-सामने होंगी. वेस्टइंडीज की टीम जहां किसी तरह इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी, वहीं मेजबान टीम यहां क्लीन स्वीप कर सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. Also Read - Bangladesh vs West Indies, 2nd ODI: जानें कब और कहां देखें- बांग्लादेश-वेस्टइंडीज मैच की Live Streaming और Live Telecast

Bangladesh vs West Indies 3rd ODI Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram, live starts at 11.00 AM IST

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच मैच कब खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच सोमवार (25 जनवरी 2021) को खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच का तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच चट्टग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे से खेला जाएगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे होगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का Live Telecast भारत में नहीं होगा.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच का Live Streaming कहां देख सकते हैं?

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच की Live Streaming भारत में आप फैनकोड Fancode पर देख सकते हैं.