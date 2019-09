BANvsAFG Test Match: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच चटगांव में चल रहे टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमत शाह (Rahmat Shah) ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. मैच के पहले दिन 102 रनों की शतकीय पारी लगाकर रहमत अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं. रहमत ने इस रिकॉर्ड के साथ अपनी इस पारी को अमर कर दिया. आईसीसी द्वारा जारी उस लिस्ट में भी रहमत का नाम जुड़ गया जिसमें वो सारे क्रिकेटर है जिन्होंने अपने देश के लिए पहला शतक बनाया था.

पहले टेस्ट मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. शुरुआत में ही तीन विकेट के गिर जाने से पूरी टीम बैकफुट पर आ गई थी. इसके बाद रहमत शाह ने असगर अफगान के साथ चौथे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी कर टीम का संतुलन बनाने में कामयाब रहें. जब तक रहमत क्रीज पर मौजूद थे अफगान टीम धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी.

एशेज के टिकट के लिए चार साल तक कचरा उठाता रहा ये बच्चा, अब जाकर साकार हुआ सपना

नईम हसन की शानदार गेंद बार रहमत 187 गेंदों पर 102 रन बना कर आउट हो गए थे. असगर ने भी आखिर तक पूरे संयम के साथ डटकर 92 रनों की शानदार पारी खेली. इन दोनों की जबरदस्त पारियों की मदद से अफगानिस्तान ने पहली पारी में 342 रन का स्कोर खड़ा कर लिया.

Congratulations to @RahmatShah_08 who became the first Afghan player to score a century in Test Cricket. Shah hit 10 fours and 2 sixes in his innings. #AFGvBAN pic.twitter.com/w2nJH3TU1Y

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 5, 2019