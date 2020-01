नई दिल्ली: बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रहे कोबी ब्रायंट (Kobe Bryant) की एक हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो गई. इस खबर ने खेल जगत से लेकर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है. बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में उनकी 13 वर्षीय बेटी गियाना भी सवार थी.

जानकारी के अनुसार यह हादसा स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे हुआ. हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से विमान अनबैलेंस होता हुआ निचे गिरा और क्रैश हो गया. बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से बचाव दल को भी बचाने में परेशानी हुई. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है.

कोबी ब्रायंट ने नेशनल बास्केटबॉल असोसिएशन (NBA) के लिए 20 साल खेला और इस अवधि में उन्होंने 5 चैंपियनशिप्स पर अपना नाम दर्ज कराया. गार्जियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर होने के बाद उन्होंने मीडिया में कदम रखा. साल 2018 में उन्हें डियर बास्केटबॉल नाम सी शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिला. जब उन्होंने रिटायरमेंट की राह चुनी थी, तब उन्होंने एक कविता लिखी थी. यह फिल्म उसी बारे में है.

इस इस महानतम खिलाड़ी के निधन पर पूरी दुनिया शोक जता रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा जैसी हस्तियां भी शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, “रिपोर्ट के अनुसार कोबी और उनके साथ अन्य 3 साथी हेलिकॉप्टर क्रैश में मारे गए. ये बेहद ही दुखदायी खबर है!”

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट करते हुए लिखा, “बास्केटबॉल कोर्ट में कोबी एक महान खिलाड़ी थे. वे अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे थे. एक अभिभावक के तौर पर गियाना की भी मौत हमारे लिए भी दिल तोड़ने वाली है. इस दुख की घड़ी में मैं अपनी संवेदनाएं उनकी पत्नी के प्रति ज्ञापित करता हूं. इस दिन की किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी.”

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

राफेल नडाल ने भी इस दिग्गज खिलाड़ी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया “इस सुबह मेरे दिन की शुरूआत दर्दनाक खबर पढ़कर हुई. कोबी दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे. कोबी ब्रायंट की बेटी गियाना और अन्य यात्रियों की भी मौत हो गई है. मेरी सद्भावना उनकी पत्नी और परिवार के साथ है. मैं शॉक्ड हूं”

I woke up this morning with the horrible news of the tragic death of one of the greatest sportsman in the world. Kobe Bryant, his daughter Gianna and other passengers. My condolences to his wife and families. I am in shock. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 27, 2020

आपको यह भी बता दें कि कोबी ब्रायंट ने अपने करियर में कई बड़े अवार्ड्स को अपने नाम किया. साल 2008 और 2012 ओलंपिक में यूएसए टीम के लिए दो स्वर्ण पदक भी जीता था.