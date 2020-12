पिछले साल आईपीएल (IPL) में जब से रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos buttler) को मांकडिंग आउट किया था, तब से मांकड़िंग हमेशा सुर्खियों में रहता है. अब अकसर कई गेंदबाज विरोधी टीम के बल्लाजों को इस गलती पर चेतावनी देते दिखने लगे हैं. नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा बल्लेबाज अक्सर गेंदबाज के क्रीज छोड़ने से पहले रन दौड़ने के लिए बाहर निकल जाता है. आज बिग बैश लीग (BBL 2020-21) में यह नजारा देखने को मिला. Also Read - BBL 2020-21, HUR vs SIX: कॉलिन इंग्राम ने खेली 55 रन की पारी, होबार्ट हरिकेंस को मिली 16 रन से जीत

रविवार को बिग बैश लीग में इस सीजन का 5वां मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स (AS) और हॉबर्ट हरीकेन (HH) के बीच खेला जा रहा था. इस दौरान एडिलेड स्ट्राइकर्स के तेज गेंदबाज पीटर सीडल (Piter Siddle) अपने बॉलिंग रन अप पर दौड़ते-दौड़ते बिना गेंद फेंकें ही आगे निकल गए.

उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो नॉन बॉलिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज जेम्स फॉकनर (James Faulkner) क्रीज से काफी बाहर थे और उनके पास उन्हें मांकडिंग आउट करने का मौका था. लेकिन सीडल ने ऐसा किया नहीं और उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया. इस बीच दोनों खिलाड़ियों एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराते भी नजर आए.

बहरहाल इस मैच की बात करें तो हॉबर्ट हरीकैन ने यह मैच 11 रन से अपने नाम कर लिया है. टॉस जीतने के बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बॉलिंग का फैसला किया था. हॉबर्ट हरीकैन के लिए डी. आर्की शॉर्ट ने 48 बॉल में 72 रन की शानदार पारी खेलकर एडिलेड के सामने 175 रन की बड़ी चुनौती रखी थी.

एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवर मं यहां 9 विकेट गंवाकर 163 रन ही जोड़ पाई. उसके लिए सिर्फ 3 बल्लेबाज की दहाई के अंक तक पहुंच पाए. इस बीच 8वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे डिनियल बॉरल ने नाबाद 62 रन बनाए. इसे अलावा नंबर 11 पर उतरे डेनी ब्रिग्स ने नाबाद 35 और नंबर 3 पर खेलने उतरे मैट रेनशॉ ने 33 रन का योगदान दिया.