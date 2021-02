बिग बैश लीग (Big Bash League 2021) में सिडनी थंडर्स (Sydney Thunder) और ब्रिसबेन हीट (Brisbane Heat) की टीमें आमने-सामने थीं और इस मैच में कुछ अजीब घटना देखने को मिली. इस मैच में उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) और मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) को अपनी-अपनी पारी के दौरान अपने कपड़े उतारने पड़े. इसकी वजह साफ नहीं है कि आखिर दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया लेकिन एक ही मैच में दोनों खिलाड़ियों का यह कारनामा लोगों को काफी हंसी दिला रहा है और दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. Also Read - ICC Test Batting Rankings: मार्नस लाबुशेन से भी पिछड़े Virat Kohli, Rishabh Pant ने किया कमाल

रविवार को खेले गए इस मैच में सबसे पहले सिडनी थंडर के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने यह काम किया. सिडनी की पारी के 8वां ओवर खत्म होने के बाद उस्मान ने बीच मैदान पर ही अपने पैड, जूते और फिर पजामा उतार दिया. उसके बाद उन्होंने अपना एबडोमेन गार्ड और सपॉर्टर भी उतार दिया. पवेलियन से उनका साथी खिलाड़ी दौड़कर दूसरा सपॉर्टर लेकर आया, फिर उन्होंने अपने दूसरे सपॉर्टर में एबडोमेन गार्ड को फिट किया और उसे पहनकर वापस अपने कपड़े और बाकी किट पहनी.

Have … have you ever seen this before 😂

Usman Khawaja had to change everything – on the field! 🙈#BBL10 pic.twitter.com/XOKsXkhLVS

