नई दिल्ली: बरसों तक नानुकुर करने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) शुक्रवार को राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) के दायरे में आने को तैयार हो गया और इस तरह से वित्तीय रूप से स्वायत्त होने के बावजूद राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) बन गया. खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने नाडा महानिदेशक नवीन अग्रवाल के साथ बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी और बोर्ड के महाप्रबंधक (क्रिकेट परिचालन) सबा करीम से यहां शुक्रवार को मुलाकात की.

Rahul Johri, Chief Executive Officer, Board of Control for Cricket in India, on ‘BCCI to now come under the ambit of NADA (National Anti-Doping Agency)’: We have to follow the law of the land & BCCI is committed to follow the law that exists. pic.twitter.com/X0hMOMYcX9



मुलाकात के बाद जुलानिया ने कहा कि बोर्ड ने लिखित में दिया है कि वह नाडा की डोपिंग निरोधक नीति का पालन करेगा. उन्होंने कहा कि अब सभी क्रिकेटरों का टेस्ट नाडा करेगी. इस घटनाक्रम का काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई अब एनएसएफ बन गया है. अब उस पर काफी दबाव बन जायेगा क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत आ जायेगा. उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने हमारे सामने तीन मसले रखे जिसमें डोप टेस्ट किट्स की गुणवत्ता, पैथालाजिस्ट की काबिलियत और नमूने इकट्ठे करने की प्रक्रिया शामिल थी. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सुविधायें दी जाएंगी लेकिन उसका कुछ शुल्क लगेगा और सभी एनएसएफ के लिये उच्चस्तरीय सुविधा बराबर ही है. बीसीसीआई दूसरों से अलग नहीं है. उन्हें नियमों का अनुकरण करना होगा.

BCCI to now come under the ambit of NADA (National Anti-Doping Agency). Sports Secretary RS Julaniya says “BCCI does not have discretion to say no. All are same, everyone has to follow the same rules” pic.twitter.com/S2rTQ36KKg

— ANI (@ANI) August 9, 2019