कोरोना काल (Covid-19) में बायो-बबल (Bio-bubble) में रहते हुए क्रिकेट खेलने को मजबूर भारतीय क्रिकेटर्स (Team India) को बीसीसीआई ने बड़ी राहत दी है. इंग्‍लैंड जाने वाले क्रिकेटर्स (India Tour of England) अब अकेले नहीं अपने परिवार को साथ ले जा सकेंगे. बीसीसीआई (BCCI) ने इसकी इजाजत दे दी है.

इंग्‍लैंड दौरे पर भारत को 18 से 22 जून के बीच न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final) खेलना है. फिर एक महीने के आराम के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली टीम इंडिया मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ (India vs England) पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलेगी.

भारतीय खिलाड़ी 25 मई को इंग्‍लैड जाने के लिए मुंबई में एकत्रित होंगे, जहां कुछ दिन बीसीसीआई द्वारा बनाए गए बायो-बबल में बिताने के बाद वो दो मई को विशेष चार्टर्ड प्‍लेन से इंग्‍लैंड जाएंगे.

भारतीय टीम के ब्रिटेन पहुंचने पर उन्‍हें वहां 10 दिन तक क्‍वारंटाइन रहना होगा. विराट एंड कंपनी लगभग साढ़े तीन महीने ब्रिटेन में बिताएगी. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘भारतीय टीम भारत में आठ दिन के कड़े पृथकवास (होटल के कमरों में बंद) पर रहेगी तथा दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें रवाना होने की अनुमति दी जाएगी.’’

‘‘हमें एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में जाना है, इसलिए यह प्रयास किये जा रहे हैं कि 10 दिन के पृथकवास की अवधि को कुछ कम किया जाए. खिलाड़ी हालांकि पृथकवास के दौरान अभ्यास के लिये जा सकते हैं. वैसे भी साउथम्पटन में टीम जिस होटल हिल्टन में ठहरेगी वह एजिस बाउल की संपत्ति है. ’’ लंबे दौरे को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के परिवार भी उनके साथ ब्रिटेन जाएंगे.