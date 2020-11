ऑस्ट्रेलिया में पहले वनडे मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बयान दिया था कि उन्हें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की चोट पर भ्रम की स्थिति है. कैप्टन कोहली ने कहा था कि उन्हें या टीम मैनेजमेंट को यह जानकारी नहीं थी कि आखिर रोहित यूएई से ही टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आए. Also Read - विराट नहीं तो रोहित शर्मा को करनी चाहिए सभी फॉर्मेट में कप्तानी: माइकल क्लार्क

विराट के इस बयान ने जब मीडिया में तूल पकड़ा तो बीसीसीआई (BCCI) ने मामला संभालने की कोशिश की है और कप्तान, कोच और चोटिल रोहित की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत कराई है. अंग्रेजी दैनिक मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बातचीत में कोच, कप्तान और रोहित के अलावा एनसीए (NCA) में रोहित की फिटनेस पर काम कर रहे कुछ मुख्य लोग और सेलेक्श कमेटी के मुखिया सुनील जोशी भी शामिल थे.

इस बातचीत में सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई और जो भ्रम की स्थिति विराट ने कही थी, उसे साफ करने के लिए बोर्ड ने इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया था. इस बातचीत के बाद सभी पक्षों का यह मानना था कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित के उपलब्ध होने का अंतिम निर्णय 11 दिसंबर को होने वाले उनके फिटनेस टेस्ट के बाद ही होगा.

अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉल से जुड़े सूत्रों को पूरा भरोसा है कि रोहित 17 दिसंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर बनेंगे. रोहित को आईपीएल के दौरान हैम्स्ट्रिंग में इंजरी हो गई थी, इसी चोट के चलते वह बेंगलुरु में स्थित एनसीए में रिहैब कर रहे हैं.

विराट के भ्रम वाले बयान के बाद बीसीसीआई ने यह भी साफ किया था कि रोहित के पिता बीमार थे, रोहित को उनसे मिलने भी भारत आना था, जो अब ठीक हो रहे हैं. इसलिए वह यूएई से ही टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं गए थे.