धर्मशाला: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले कोरोना वायरस के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य दिशा-निर्देश जारी किया है. बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ” बीसीसीआई का चिकित्सा दल कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर नजर रखे हुए है. सभी खिलाड़ियों, टीम सपोर्ट स्टाफ, राज्य संघों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है.”

NEWS: Precautions against Coronavirus (COVID-19) during South Africa’s tour of India, 2020

More details here https://t.co/lMQxmnn2OR pic.twitter.com/GPcgzlCBWZ

— BCCI (@BCCI) March 11, 2020