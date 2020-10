आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को टीम में जगह न मिलने से सिलेक्टर्स की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. चयनकर्ताओं ने रोहित की हैम्स्ट्रिंग इंजरी का हवाला देते हुए इस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीनों फॉर्मेट की टीमों से बाहर रखा है. अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम रविवार को रोहित शर्मा की फिटनेस का आकलन करेगी. Also Read - IPL 2020: पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ट्रेंट बोल्ट

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल टीम रोहित की चोट पर निर्णय लेगी कि क्या वह फिट हैं या उन्हें आराम की जरूरत है. बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘कल (रविवार) को रोहित की चोट की जांच की जाएगी और इस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या उनका वहां (ऑस्ट्रेलिया) जाना सही होगा. यह हैम्स्ट्रिंग की चोट का मामला है, जिसमें असली चुनौती है कि उन्हें तेज दौड़ने और मुड़ने (acceleration and Deceleration process) में क्या समस्याएं आती हैं. मेडिकल टीम यही देखेगी कि क्या वह पूरी तरह उबर चुके हैं या उन्हें अभी और टाइम चाहिए.’ Also Read - IPL Play off: गावस्कर को उम्मीद- प्लेऑफ में चौथे स्थान के लिए पंजाब और राजस्थान में होगी कड़ी टक्कर

जब इस सूत्र से एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, ‘देखिए, जब किसी को हैम्स्ट्रिंग इंजरी होती है और वह ग्रेड II की नहीं है, तो इसमें आपको चलने या सामान्य शॉट खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन तेज दौड़ने में या यूं कहिए रनिंग बिटवीन द विकेट (विकेट्स के बीच दौड़ने) में असली समस्या आती है.’ Also Read - IPL 2020 DC vs MI: मुंबई ने पावर प्ले में ही हमसे मैच छीन लिया: श्रेयस अय्यर

उन्होंने बताया, ‘हैम्स्ट्रिंग मसल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तब होता है, जब आपको अचानक तेजी से रन दौड़ना पड़ता है. धीमा होकर तेज दौड़ना, या तेजी से पीछे मुड़ना और तेजी से दौड़ते हुए रुकने में इस मांसपेशी पर जोर पड़ता है. और जब आपकी यह मसल दुरुस्त होती है तो फिर एक्सेलरेशन और और डिसेलेरेशन में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं.