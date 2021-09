बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने एपेक्स काउंसिल के घरेलू खिलाड़ियों की मैच फीस में बढ़ोत्तरी पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि बोर्ड अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के फौरन बाद गांगुली ने घरेलू क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताया था।Also Read - लगातार पांचवां अर्धशतक जड़ कप्तान मिताली राज ने पूरे किए 20,000 रन; भारत 225/8

बोर्ड की एपेक्स काउंसिल ने सोमवार को घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में इजाफा करने का फैसला किया था और 2019/20 सीजन में खेलने वाले क्रिकेटरों को 2020/21 सीजन में कटौती के लिए अतिरिक्त 50 प्रतिशत शुल्क मिलेगा। Also Read - बीसीसीआई ने कोविड प्रभावित घरेलू खिलाड़ियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, अगले सीजन के लिए मैच फीस बढ़ाई

Very happy to have the raise in match fees of domestic players ,men and women ,passed by the apex council today ..They are always the key to indias success in cricket at the international level @bcci @JayShah @ThakurArunS @ShuklaRajiv

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) September 20, 2021