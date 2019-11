बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (BCCI President Sourav Ganguly) ने राष्ट्रीय राजधानी में काफी अधिक वायु प्रदूषण के बावजूद पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए सहमत होने पर सोमवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh) को धन्यवाद दिया।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने प्रदूषण के ‘बेहद गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी। रविवार को मैच के दिन भी प्रदूषण काफी अधिक था।

Thank u to both the teams to play this game @ImRo45 @BCBtigers under tuff conditions .. well done bangladesh ..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 3, 2019