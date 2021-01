नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ की गयी नस्ली टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि ‘भेदभावपूर्ण हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’ कयोंकि खेल और समाज में नस्लवाद के लिये कोई जगह नहीं है. Also Read - BCCI ने बताया- सिडनी टेस्ट के दौरान Mohammed Siraj को दी गईं कौन सी गालियां!

शाह ने उपद्रवी दर्शकों द्वारा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के लिये की गयी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की. इन दर्शकों को बाद में स्टेडियम से बाहर कर दिया गया. Also Read - India vs Australia: नस्लीय टिप्पणी पर भड़के विराट कोहली, Tweet कर कही यह बात...

शाह ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे इस खेल और हमारे समाज में नस्लवाद के लिये कोई स्थान नहीं है. मैंने क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अधिकारियों से बात की और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बीसीसीआई और क्रिकेट आस्ट्रेलिया दोनों एक साथ हैं. ऐसी भेदभावपूर्ण हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ’’ Also Read - IND vs AUS: ब्रिसबेन में तय समय पर ही होगा चौथा टेस्‍ट, BCCI ने क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के सामने रखी ये शर्त

Racism has no place in our great sport or any walk of society. I’ve spoken to Cricket Australia & they’ve ensured strict action against offenders. BCCI & Cricket Australia stand together. These acts of discrimination won’t be tolerated: BCCI Secy Jay Shah

