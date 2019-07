नई दिल्ली. आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए शुक्रवार को होने वाला भारतीय टीम का चयन स्थगित हो गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने यह जानकारी दी है. बोर्ड ने कहा कि आगामी विंडीज दौरे के लिए सीनियर चयन समिति की शुक्रवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है. बोर्ड ने हालांकि बैठक की नई तारीख के बारे में नहीं बताया है, लेकिन संभवत: यह बैठक शनिवार यानि 20 जुलाई को हो सकती है. बीसीसीआई ने कहा, “मुंबई में शुक्रवार को चयन समिति की बैठक नहीं है. अगली तारीख जब भी तय होगी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी.”

ऐसी खबरें हैं कि प्रशासकों की समिति (CoA) के चयन संबंधी बैठक के नियम बदलने के कारण बीसीसीआई अधिकारी खफा हैं. इसलिए सेलेक्शन कमेटी की बैठक को स्थागित किया गया है क्योंकि नियम बदलने के कारण कुछ बदलाव होने हैं. सीओए ने साफ कहा है कि बोर्ड के सचिव अब चयन समिति की बैठक के कन्वेनर नहीं होंगे न ही समिति को किसी तरह की मंजूरी के लिए सचिव या बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की मंजूरी लेनी होगी. इधर, बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विंडीज दौरे के लिए सेलेक्शन कमेटी की बैठक अब एक दिन बाद यानी शनिवार को हो सकती है.

टीम इंडिया के विंडीज दौरे से पहले होने वाली कमेटी की बैठक टलने का यह फैसला दरअसल, प्रशासकों की समिति (CoA) और BCCI के बीच नए फरमान को लेकर हुए विवाद के कारण हुआ है. सीओए ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि चयन समिति की बैठक में बोर्ड सचिव हिस्सा नहीं लेंगे और पूरी जिम्मेदारी चयन समिति के अध्यक्ष एम.एस.के प्रसाद की होगी. इस मामले से संबंध रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सीओए के फैसले ने तय नीति में बदलाव को मजबूर किया है, इसलिए टीम के चयन को एक दिन के लिए टाल दिया गया है.

Board Of Control For Cricket In India (BCCI): There will no selection meeting (for West Indies tour) in Mumbai, today. Details of the meeting will be updated, once it is finalized. pic.twitter.com/WABcysRZw6

