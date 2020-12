India vs Australia, 2nd Test: मेलबर्न टेस्‍ट के दौरान शनिवार को रिषभ पंत (Rishabh Pant) की भविष्‍यवाणी सही साबित हुई. पंत ने विकेट के पीछे से रविचंद्रन श्विन (Ravichandran Ashwin) को एक अहम सलाह दी. इस सलाह पर अमल करते हुए ही अश्विन बल्‍लेबाज मैथ्‍यू वेड को अपनी फिरकी के जाल में फंसा पाने में सफल रहे. Also Read - IND vs AUS, 2nd Test, Tea Report: मोहम्‍मद सिराज को मिला डेब्‍यू टेस्‍ट विकेट, ऑस्‍ट्रेलिया 136/5

जिस गेंद पर मैथ्‍यू वेड आउट हुए उससे ठीक एक गेंद पहले ही रिषभ पंत विकेट के पीछे से रविचंद्रन अश्विन को कह रहे थे कि अंदर ही रख ये मारेगा. हुआ भी ठीक वैसा ही. Also Read - Watch: कैच लपकने के चक्‍कर में Ravindra Jadeja की Shubman Gill से हुई टक्‍कर, बाल-बाल बचे दोनों खिलाड़ी

अगली गेंद अश्विन ने वेड को अंदर की तरफ ही रखी और उन्‍होंने हवाई शॉट लगाने का प्रयास किया. गेंद बल्‍ले के बीचों बीच नहीं आई और रवींद्र जडेजा ने कैच लपकर उन्‍हें चलता किया. Also Read - Ravichandran Ashwin ने Steve Smith को शून्‍य पर दिखाया पवेलियन का रास्‍ता, बनाया खास रिकॉर्ड, WATCH VIDEO

Translation: Keep it inside(stumps), he will try to hit!

And the next ball Wade hits in the air!

