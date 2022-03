यूक्रेन (Ukraine) पर हमले के बीच अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) ने रूस (Russia) और बेलारूस (Belarus) को बड़ा झटका दिया है. रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को यूक्रेन में युद्ध में उनके देशों की भूमिका के कारण शीतकालीन पैरालंपिक खेलों (Beijing 2022 Paralympics) से प्रतिबंधित कर दिया गया है.Also Read - Ukraine में किसी भी भारतीय छात्र को बंधक नहीं बनाया गया है : विदेश मंत्रालय

आईपीसी ने 24 घंटे के अंदर अपना फैसला बदला क्योंकि इससे पहले बुधवार को उसने कहा था कि शुक्रवार से शुरू होने वाले खेलों में रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों को तटस्थ खिलाड़ियों के रूप भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वे अपने देश के नाम और ध्वज का उपयोग नहीं कर सकते थे. Also Read - Russia Ukraine War: रूसी राजदूत का बयान- रूसी मार्ग के जरिए निकाले जाएंगे भारतीय छात्र?

आईपीसी को इस फैसले के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी जिसके बाद उसे अपना निर्णय बदलना पड़ा. आईपीसी ने यह भी कहा कि स्पष्ट है कि कई खिलाड़ी रूस या बेलारूस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से मना कर देंगे, जिससे पैरालिंपिक में मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी और उससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा. Also Read - Operation Ganga: 628 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटे इंडियन एयरफोर्स के तीन विमान, चौथे विमान के भी जल्द पहुंचने की उम्मीद

आईपीसी के अध्यक्ष एंड्रयू पर्सन्स ने कहा, ‘‘पिछले 12 घंटों में कई सदस्यों ने हमसे संपर्क किया. उन्होंने कहा कि अगर हम अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.’’

The IPC Governing Board has decided to refuse the athlete entries from the RPC and NPC Belarus for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/8rE0szi8YE

— Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022