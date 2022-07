वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले इंग्‍लैंड के स्‍टार ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes Retirement ODI) मंगलवार को 50 ओवरों के क्रिकेट में अपने आखिरी मुकाबले के दौरान खास कमाल नहीं कर पाए. स्‍टोक्‍स महज पांच रन के निजी स्‍कोर पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हो गए. इंग्‍लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका से 62 रन से करारी शिकस्‍त झेलनी पड़ी. 10 साल में यह दूसरा मौका है जब इंग्‍लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका ने उनके घर पर वनडे मैच में मात दी हो. हालांकि इसके बावजूद स्‍टोक्‍स को फैन्‍स ने स्‍टेडियम में खड़े होकर तालियों के साथ विदाई दी. बेन स्‍टोक्‍स जब आउट होकर गए तब सभी फैन्‍स स्‍टेडियम में खड़े हो गए. इंग्लिश ऑलराउंडर ने भी बल्‍ला उठाकर फैन्‍स का प्‍यार स्‍वीकार किया. इस घटनाक्रम का वीडियो इंग्‍लैंड क्रिकेट की तरफ से शेयर किया गया.Also Read - Ben Stokes ODI Retirement: विराट के स्‍पेशल मैसेज पर इंग्लिश ऑलराउंडर ने दिया मजेदार जवाब

An inspiration. A legend. A champion.

Thank you for everything, @benstokes38 ❤️ pic.twitter.com/OD1gc5OnxD

— England Cricket (@englandcricket) July 19, 2022