इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के पिता गेड स्टोक्स (Ged Stokes) का आज निधन हो गया. वह 65 वर्ष के थे. वह ब्रेन कैंसर (Brain Cancer) से जूझ रहे थे. इस साल जनवरी में उनमें ब्रेन कैंसर का पता चला था. पिछले करीब 5 सप्ताह से उनकी स्थिति नाजुक थी. Also Read - South Africa vs England, 1st T20I: बेयरस्टो की धमाकेदार पारी से इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई बढ़त

बेन स्टोक्स के पिता न्यूजीलैंड के वर्किंगटन टाउन के पूर्व रग्बी खिलाड़ी थे और कोच भी रहे. वर्किंगटन टाउन ने भी अपने टि्वटर हैंडल पर गेड स्टोक्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है. Also Read - KKR vs RR HIGHLIGHTS: करो या मरो वाले मैच में कोलकाता ने राजस्थान को हराया, ये हैं उसकी जीत के 5 हीरो

इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और उनकी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी गेड स्टोक्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है. रॉयल्स ने अपने टि्वटर हैंडल स्टोक्स के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘RIP गेड स्टोक्स. हमारे खास क्रिकेट परिवार के एक अहम किरदार. हम इस दुख की घड़ी में आपके और आपके परिवार के साथ हैं बेन स्टोक्स.’

RIP Ged Stokes. One of the greatest characters in our special cricket family.

We're with you Ben. Strength to you and your family 💗🙏 pic.twitter.com/jA2EA0DVIk

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 8, 2020