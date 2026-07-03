'भारत अभी...', FIFA World Cup क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए क्यों मुश्किल, पूर्व फुटबॉलर ने बताई वजह

बाइचुंग भूटिया ने कहा कि 8 एशियाई टीमों को मौका मिलने के बावजूद भारत अभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है. जानें भारतीय फुटबॉल पर उन्होंने क्या कहा?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 3, 2026, 11:44 PM IST
'भारत अभी...', FIFA World Cup क्वालिफिकेशन इंडिया के लिए क्यों मुश्किल, पूर्व फुटबॉलर ने बताई वजह
भारतीय फुटबॉल को मजबूत बनाने के लिए केवल बड़े सपने देखना काफी नहीं है. (Photo from IANS)
  • बाइचुंग भूटिया ने कहा 8 एशियाई टीमों को वर्ल्ड कप का सीधा टिकट मिलने के बावजूद भारत अब भी पीछे है
  • भारत को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए अभी काफी मेहनत और सुधार की जरूरत है
  • उज्बेकिस्तान और जॉर्डन ने पहली बार 2026 FIFA World Cup के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा
  • रिकॉर्ड 8 टीमों के बावजूद 7 एशियाई टीमें ग्रुप स्टेज से बाहर हो गईं, जबकि जापान नॉकआउट में हारकर बाहर हुआ

FIFA World Cup 2026: भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया का मानना है कि फीफा वर्ल्ड कप में एशियाई टीमों के लिए क्वालिफिकेशन स्लॉट बढ़ना निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन भारत अभी भी उससे काफी दूर है. पहले जहां एशिया को केवल चार सीधे स्थान मिलते थे, वहीं अब 2026 वर्ल्ड कप में आठ टीमों को सीधा प्रवेश मिला है. भूटिया ने कहा कि यह एशियाई फुटबॉल के लिए सकारात्मक बदलाव है, लेकिन भारत को अभी वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल होने के लिए लंबा सफर तय करना होगा. उनका कहना है कि सिर्फ सीटें बढ़ जाने से भारत अपने आप क्वालिफाई नहीं कर जाएगा, बल्कि खेल के स्तर में बड़े सुधार की जरूरत है.

भारतीय फुटबॉल को अभी लंबा सफर तय करना

पूर्व कप्तान ने कहा कि भारतीय फुटबॉल को मजबूत बनाने के लिए केवल बड़े सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर लगातार काम करना होगा. उनके मुताबिक देश में फुटबॉल का स्तर सुधारने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने और मजबूत प्रतियोगी माहौल तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत के सामने अभी कई चुनौतियां हैं और इनसे पार पाने के लिए लंबी योजना और लगातार मेहनत जरूरी होगी. उनका मानना है कि अगर भारतीय टीम को एशिया की शीर्ष टीमों के बराबर पहुंचना है, तो घरेलू फुटबॉल से लेकर युवा खिलाड़ियों के विकास तक हर स्तर पर बदलाव लाने होंगे.

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एशियाई टीमों के प्रदर्शन ने दिखाई नई उम्मीद

बाइचुंग भूटिया ने 2026 FIFA World Cup में एशियाई देशों के प्रदर्शन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एशियाई फुटबॉल का स्तर काफी बेहतर हुआ है और इसका असर विश्व कप में साफ दिखाई दिया. जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, सऊदी अरब, कतर और इराक जैसी मजबूत टीमों ने फिर से अपनी जगह बनाई, जबकि उज्बेकिस्तान और जॉर्डन ने पहली बार विश्व कप में पहुंचकर नया इतिहास रचा. न्यूज एजेंसी IANS ने बताया भूटिया लगभग हर एशियाई टीम ने मुकाबलों में संघर्ष किया, गोल किए और अंक भी हासिल किए, जो इस बात का संकेत है कि महाद्वीप की फुटबॉल लगातार आगे बढ़ रही है.

भविष्य के लिए मिलते सकारात्मक संकेत

हालांकि, इस बार रिकॉर्ड आठ एशियाई टीमों ने विश्व कप में हिस्सा लिया, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. सात टीमें ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गईं, जबकि जापान भी नॉकआउट चरण में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया. इसके बावजूद भूटिया का मानना है कि एशियाई टीमों ने जिस तरह मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मुकाबला किया, वह भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है. उनका कहना है कि भारत को भी इन्हीं देशों से सीख लेकर अपनी फुटबॉल व्यवस्था को मजबूत करना होगा. तभी भारतीय टीम भविष्य में FIFA World Cup जैसे बड़े मंच पर जगह बनाने का सपना साकार कर पाएगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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