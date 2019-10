पाक प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की UNGA में दी गई भाषण की जम कर आलोचनाएं हो रही हैं. क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने इमरान के भद्दी भाषण का विरोध भी किया है. इसी बीच पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मालिक (Veena Malik) ने अपने देश के पीएम द्वारा दिए गए भाषण के बचाव में ट्विटर पर लिखा, “PM Imran khan DID talk about peace in his speech. He talked about the reality and the horror that will surly occur when the curfew is lifted and sadly there’s gonna be a bloodbath. He clearly states that it’s not a threat but a fear Don’t you understand English?”

PM Imran khan DID talk about peace in his speech.He talked about the reality and the horror that will surly occur when the curfew is lifted and sadly there’s gonna be a bloodbath.He clearly states that it’s not a threat but a fear

Don’t you understand English? @harbhajan_singh https://t.co/WTpjholRoT — VEENA MALIK (@iVeenaKhan) October 7, 2019

इस ट्वीट के माध्यम से वीना ने यह कहने की कोशिश की “पीएम इमरान खान ने अपने भाषण में शांति की बात की थी. उन्होंने सच्चाई की और कर्फ्यू के बाद की विपदा का जिक्र किया था. क्या आप अंग्रेजी में दिया हुआ उनका भाषण नहीं समझ सकते हैं”.

वीना की इस ट्वीट पर भारतीय दिग्गज हरभजन सिंह ने उनका मजाक उड़ाते हुए उनकी अंग्रेजी की खिंचाई कर दी. ‘ ‘भज्जी’ ने इस ट्वीट के रिप्लाई में तंज कसते हुए लिखा, “What do u mean by surly? Oh is it surely ?? 😂😂😂😂 lo ji dekho yeh Angreji Inki.. chill pill next time try and read before u put something in English.”

What do u mean by surly? Oh is it surely ?? 😂😂😂😂 lo ji dekho yeh Angreji Inki.. chill pill next time try and read before u put something in English 👍 https://t.co/dgaTOJplDU — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 8, 2019

हरभजन ने अपने अंदाज में पाकिस्तानी अदाकारा की अंग्रेजी पर वार करते हुए कहा, “अंग्रेजी में कुछ पोस्ट करने से पहले पढ़ लिया करें”.

इससे पहले भी कई भारतीय क्रिकेटर जैसे मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली और मोहम्मद शमी ने इमरान के इस भाषण पर नाराजगी व्यक्त की थी. अपने UNGA भाषण के दौरान, इमरान खान ने कहा था, “यदि दोनों देशों के बीच एक पारंपरिक युद्ध शुरू होता है, तो कुछ भी हो सकता है. एक देश अपने पड़ोसी मुल्क से सात गुना छोटा है. वह क्या करेगा – या तो आत्मसमर्पण करे या अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े. मेरा विश्वास है कि हम लड़ेंगे और जब परमाणु-हथियार संपन्न देश अंत तक लड़ता है, तो यह सीमाओं से बहुत दूर चला जाता है. मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं. यह एक खतरा नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता करें कि हम कहां जा रहे हैं. यदि ये कदम गलत साबित हो जाता है, तो आप सबसे अच्छे के लिए आशा करें लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहें”.