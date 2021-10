बीसीसीआई (BCCI) आज यानि कि सोमवार 25 अक्टूबर को अगले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के सीजन में शामिल होने वाले दो नई टीमों की नीलामी का आयोजन करेगी।Also Read - टीम मैनेजमेंट से आदेश मिलने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले घुटने के बल बैठे थे भारतीय खिलाड़ी: Kohli

बोर्ड के आधिकारिक अकाउंट से इस आयोजन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई। ट्वीट में लिखा गया, “मंच तैयार है! दो नई आईपीएल टीमों के लिए बोली जल्द शुरू होगी!” Also Read - Highlights IND vs PAK, T20 World Cup 2021: पाकिस्‍तान ने भारत को दी पहली बार टी20 विश्‍व कप में मात, 10 विकेट से हारा भारत

The stage is set!

Bidding for the new IPL teams to commence shortly! pic.twitter.com/Vsu58ZA83d

