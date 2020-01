सोमवार को बिग बैश लीग 2019-20 टूर्नामेंट में ब्रिसबेन हीट और सिडनी थंडर के बीच खेले गए मैच में इंग्लिश बल्लेबाज टॉम बैन्टन ने विस्फोटक अर्धशतक जड़ा। 19 गेंदो पर 56 रन की इस पारी के दम पर बैन्टन की टीम ब्रिसबेन ने बारिश से प्रभावित मैच में सिडनी को 16 रन से हराया।

सिडनी के शोग्राउंड स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करने आई ब्रिसबेन टीम की पारी की शुरुआत करने आए बैन्टन ने 294.74 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। बैन्टन ने मात्र 16 गेंदो पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस अर्धशतकीय पारी के दौरान बैन्टन ने दो चौकों और सात छक्के जड़े। जिसमें से पांच छक्के उन्होंने एक ही ओवर में लगाए।

This is just extraordinary.

Tom Banton launches five consecutive sixes! #BBL09 pic.twitter.com/STYOFVvchy

— KFC Big Bash League (@BBL) January 6, 2020