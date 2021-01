बिग बैश लीग (Big Bash League 2020-21) के मुकाबले में रविवार को सिडनी सिक्‍सर्स ने एडिलेड स्‍ट्राइकर्स (Adelaide Strikers vs Sydney Sixers) पर सात विकेट से जीत दर्ज की. मैच के हीरो जोश फिलिप (Josh Philippe) और जेम्‍स विन्‍स (James Vince) रहे, जिन्‍होंने विस्‍फोटक पारियां खेलकर मैच को दो ओवर पहले ही अपनी टीम के पाले में कर दिया. एलेक्‍स कैरी का अर्धशतक और राशिद खान (Rashid Khan) का तीन विकेट हॉल भी एडिलेड का जीत नहीं दिला पाया. Also Read - BBL 2020-21: पीटर सीडल ने फॉकनर को मांकडिंग की चेतावनी देकर छोड़ा, देखें VIDEO

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए एलेक्‍स कैरी की कप्‍तानी वाली एडिलेड स्‍ट्राइर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान सिडनी सिक्‍सर्स ने महज तीन विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया. Also Read - IND vs AUS A: शुबमन गिल के शानदार अर्धशतक के दम पर टी तक भारत ने हासिल की 197 रन की बढ़त

सिडनी की टीम ने टॉस जीतकर एडिलेड (Adelaide Strikers vs Sydney Sixers) को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. जोनेथन विल्‍स ने एडिलेड के लिए सर्वाधिक 56 गेंदों पर 66 रन बनाए. एलेक्‍स कैरी के बल्‍ले से 31 गेंदों पर 31 रन बनाए. अंत में जैक विथरलैंड ने 24 गेंदों पर 34 रनों की नाबाद पारी खेली. Also Read - BBL 2020-21, HUR vs SIX: कॉलिन इंग्राम ने खेली 55 रन की पारी, होबार्ट हरिकेंस को मिली 16 रन से जीत

Josh Philippe made batting look easy to give the Sixers the start they needed in the run chase!#BBL10 | @KFCAustralia pic.twitter.com/mUqsY5MH0j — KFC Big Bash League (@BBL) January 3, 2021

सिडनी सिक्‍सर्स को लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान जोश विलिप और जैक एडवर्ड्स से अच्‍छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े. जैक महज 14 रन बनाकर आउट हुए. जैम्‍स विन्‍स ने इसके बाद 33 गेंदों पर 45 रन की पारी खेली और सिडनी सिक्‍सर्स की जीत को आसान बना दिया. अंत में जोर्डन सिल्‍क ने 28 गेंदों पर नाबाद 38 रन की पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की.