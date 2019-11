ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ आगामी बिग बैश लीग के सीजन में सिडनी सिक्‍सर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। वो छह साल बाद बिग बैश लीग में फिर वापसी कर रहे हैं।

आईपीएल में स्‍टीव स्मिथ राजस्‍थान रॉयल्‍स की तरफ से खेलते हैं। भारतीय लीग के अगले सीजन में स्मिथ का टीम की कप्‍तानी करना तय है।

✍️ SIGNING NEWS! @stevesmith49 is back in magenta for @BBL|09!

Details > https://t.co/dHolOOYJTA#smashemsixers #BBL09 pic.twitter.com/nt0MPVh7aM

— Sydney Sixers (@SixersBBL) November 14, 2019