FIFA World Cup 2026 में हो गया उलटफेर- जर्मनी बाहर, पराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया

FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी भी पेनल्टी शूटआउट में कोई मैच नहीं हारा था. पराग्वे ने इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पहला बड़ा उलटफेर कर दिया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 30, 2026, 9:32 AM IST
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FIFA World Cup 2026 में जर्मनी की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • पराग्वे के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में जाकर 4-3 से हारा जर्मनी
  • FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार पेनल्टी शूटआउट में हारा जर्मनी
  • मैच के निर्धारित 90 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम तक भी 1-1 से था स्कोर बराबर
  • 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन जर्मनी की राउंड ऑफ 32 से हुई घर वापसी

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में पराग्वे ने चार बार की चैंपियन जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. मंगलवार को बोस्टन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले का निर्धारित समय 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था. इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ. फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में जर्मनी इससे पहले कभी भी पेनल्टी शूटआउट में नहीं हारा था. इस बार भी टीम ने आखिरी तक संघर्ष किया. अनुभवी गोलकीपर मैनुअल नोयर ने शानदार बचाव कर जर्मनी की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन आखिरकार पराग्वे ने अपने तीसरे निर्णायक मौके का फायदा उठाकर अंतिम-16 में जगह बना ली.

निर्धारित समय में 1-1 से बराबर था मैच

मैच के 42वें मिनट में जूलियो एन्सिसो ने गोल कर पराग्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई. दूसरे हाफ में फ्लोरियन विर्ट्ज के क्रॉस पर काई हैवर्ट्ज ने हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया. इसके बाद जोनाथन टाह ने भी हेडर से गोल किया, लेकिन उसे अमान्य करार दे दिया गया. तय समय तक कोई और गोल नहीं हुआ, इसलिए मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा.

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शूटआउट में जर्मनी के पहले ही शॉट को गोलकीपर ने रोका

शूटआउट की शुरुआत जर्मनी ने की, लेकिन काई हैवर्ट्ज की पहली पेनल्टी पर पराग्वे के गोलकीपर के हाथों बचाव किया. इसके बाद मॉरिसियो ने गोल कर पराग्वे को बढ़त दिला दी. हालांकि, जोशुआ किमिख ने अगली पेनल्टी पर गोल करके जर्मनी की वापसी कराई.

हार टालने का लगातार प्रयास करता रहा जर्मनी

इसके बाद गुस्तावो गोमेज ने गोल कर पराग्वे को 2-1 से आगे किया, लेकिन जमाल मुसियाला ने शानदार शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया. रोमांच तब और बढ़ गया जब मटियास गैलार्जा ने गोल करके पराग्वे को जीत के करीब पहुंचा दिया, जबकि जर्मनी के लिए निक वोल्टेमेड का अगला प्रयास रोक दिया गया.

शूटआउट में एक वक्त 3-3 से बराबर था स्कोर

हालांकि, चार बार की चैंपियन टीम मुकाबले में बनी रही क्योंकि एंटोनियो सनाब्रिया का संभावित मैच-विनिंग शॉट रोक दिया गया, जिससे नादिम अमीरी को मौका मिला और उन्होंने स्कोर 3-3 कर दिया.

शूटआउट में जोसे कनाले ने पराग्वे के लिए किया निर्णायक गोल

इसके बाद पराग्वे के फेबियन बालबुएना की पेनल्टी को भी मैनुअल नोयर ने रोककर जर्मनी की उम्मीदें कायम रखीं. लेकिन पराग्वे ने तीसरा मौका नहीं गंवाया. जोसे कनाले ने दबाव के बीच शानदार पेनल्टी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और जर्मनी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इस जीत के साथ कोच गुस्तावो अल्फारो की अगुआई में पराग्वे ने अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की कर ली, जबकि चार बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी का अभियान राउंड ऑफ 32 में ही समाप्त हो गया.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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