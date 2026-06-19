क्रिकेट में दिखाया दम, अब DSP बन संभालेंगे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी; बिहार के इन क्रिकेटरों की चमकी किस्मत

बिहार सरकार ने राज्य का नाम देश और दुनिया में रोशन करने वाले दो भारतीय क्रिकेटरों को बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है. भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार पुलिस में सीधे पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया जाएगा. यह फैसला 17 जून को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक में “बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2026” को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा.
मुकेश कुमार और आकाश दीप दोनों ही इस समय भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं. दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट के साथ-साथ आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया है. मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, जबकि आकाश दीप रोहतास जिले से आते हैं. अपनी तेज गेंदबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत दोनों ने भारतीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है. अब खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने के बाद उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है.
दोनों खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. मुकेश कुमार और आकाश दीप साल 2022-23 में चीन के हांगझोऊ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों ने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में भी दमदार प्रदर्शन किया था. बिहार सरकार का मानना है कि इन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का गौरव बढ़ाया है. इसी उपलब्धि को देखते हुए सरकार ने उन्हें DSP पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है.
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया के लिए गृह विभाग को भेज दिया गया है. गृह विभाग नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करेगा. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों क्रिकेटर बिहार पुलिस सेवा में अधिकारी के रूप में काम करेंगे. सरकार का मानना है कि इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.
DSP बिहार सरकार का एक राजपत्रित पद होता है. इस पद पर नियुक्त अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल 9 का लाभ मिलता है. वर्तमान में DSP का शुरुआती मूल वेतन करीब 53,100 रुपये प्रति माह है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं. अधिकारियों को सरकारी आवास, वाहन सुविधा, सुरक्षा कर्मी और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है. नियुक्ति के बाद मुकेश कुमार और आकाश दीप न केवल क्रिकेट मैदान में बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे.
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