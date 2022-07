Commonwealth Games 2022: बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्‍थ गेम्‍स 2022 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के एथलीट्स से बात कर रहे हैं. हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से सभी खिलाड़ियों से चर्चा की. केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कोच और सपोर्ट स्‍टार भी इस चर्चा का हिस्‍सा बने. कॉमनवेल्‍थ खेलों की शुरुआत आठ जुलाई से होने जा रही है. इस बार महिला क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है. टूर्नामेंट का समापन आठ अगस्‍त को होगा.Also Read - उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने पर जगदीप धनखड़ के गांव के लोग झूमे, मना रहे जश्न

Wishing our dynamic contingent the very best for @birminghamcg22. https://t.co/YkIAkPFrEN

— Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2022