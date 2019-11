नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम का एक ऐसा चेहरा जिसने अपनी बल्लेबाजी से टीम की दशा और दिशा दोनों बदल डाली. एक ऐसा बल्लेबाज जो मैच दर मैच नई रिकार्ड्स का मालिक बनता गया. भारतीय क्रिकेट टीम के टॉप आर्डर बल्लेबाज विराट कोहली आज 31 साल के हो गए है. पूरी दुनिया आज के इस खास मौके पर उन्हें याद कर रही है और मुबारकबाद भेज रही है. महज 9 साल की उम्र में क्रिकेटिंग सफर का आगाज करने वाले विराट आज दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं. सिनेमा जगत से लेकर क्रिकेट की दुनिया के तमाम लोगों ने विराट को अपनी अपनी तरह से जन्मदिन की बधाई दी. सोशल मीडिया पर हमेशा से ट्रेंड में चल रहे विराट को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है.

ये हैं कुछ ट्वीट्स:

Wishing a very happy birthday to @imVkohli. Best wishes and may you have some wonderful years ahead! pic.twitter.com/0T6QrZD4de — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) November 5, 2019

Happy birthday mere chotte veer @imVkohli modern generations batting master,I wish you all the success on and off the field.. May waheguru continue to bless you with everything..stay happy and healthy.. #HappyBirthdayVirat ❤️❤️ pic.twitter.com/VQxlESr9NV — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 5, 2019

Happy birthday, brother @imVkohli More runs, more power & more glory to you on your special day. Keep doing what you do. Best wishes, always! 😎👍🏻 pic.twitter.com/IjdNqwjNW8 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2019

Happy birthday @imVkohli bhai 🤗

Your dedication and commitment towards the game is a great example for us. Best wishes skipper 🙌🏻⭐️ pic.twitter.com/lM5SZnI19f — Kuldeep yadav (@imkuldeep18) November 5, 2019

Wishing you a very Happy Birthday Chiku! @imVkohli may you achieve all the happiness and break every benchmark!! 🎂 pic.twitter.com/kI1T8rt1mT — Ishant Sharma (@ImIshant) November 5, 2019

Happy birthday dear @imVkohli ! You give so much happiness & joy to millions of Indians all over the world. May God give you all the happiness, peace & success. This pic of you and @AnushkaSharma will always be my prized possession. You are our #HeroOfHeroes.🙏😍 #CaptainKohli pic.twitter.com/mVV9CUcddG — Anupam Kher (@AnupamPKher) November 5, 2019

Many many happy returns of the day @imVkohli brother. Hope you have a year full of happiness, fun and cheer. 🤗 pic.twitter.com/0I776n5l6R — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) November 5, 2019

Wishing you a very happy birthday Virat! Continue scoring runs and leading India with the same passion! All the best. pic.twitter.com/DhExlercwC — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2019

As #TeamIndia Captain @imVkohli turns 31, we take a look back at his maiden ODI hundred and where it all started for the Run Machine. #HappyBirthdayVirat 🎂💐💐 pic.twitter.com/6vNY1U4p8H — BCCI (@BCCI) November 4, 2019

❇️ Fastest to 20,000 international runs

❇️ Most double hundreds as Test captain

❇️ First to clean sweep ICC awards Happy Birthday to player extraordinaire, @imVkohli 🎂 pic.twitter.com/SyoF0mvNmC — ICC (@ICC) November 5, 2019

Birthday Special: 9 साल की उम्र में पिच पर पैर जमाना शुरू किया, आज रिकॉर्डों के बेताज बादशाह

विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग करियर में आए दिन ढेरों रिकॉर्ड बनाएं भी है और तोड़े भी है. विराट ने अभी तक 82 टेस्ट, 239 वनडे और 72 टी20 इटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट में वे 26 शतक और 22 फिफ्टी लगाकर 54.11 के औसत से 7066 रन बना चुके हैं. वहीं वनडे की 230 पारियों में उनके नाम 43 सेंचुरी और 54 हाफ सेंचुरी के साथ 11520 रन हैं जिनमें उनका औसत 60.31 है. टी20 इंटरनेशनल में वे 2450 रन बना चुके हैं. ये आंकड़ें किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को परिभाषित करने के लिए काफी है.