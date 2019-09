Birthday Special: 1983 वर्ल्ड कप के हीरो हैं ये खिलाड़ी, सेमीफाइल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज में भी अव्वयल

नई दिल्ली: 1983 विश्व कप विजेता टीम के खास ऑलरआउंडर मोहिंदर अमरनाथ (Mohindar Amarnath) मंगलवार को 69 साल के हो रहे हैं. पिता लाला अमरनाथ (Lala Amarnath) से विरासत में मिली क्रिकेटीय प्रतिभा को मोहिंदर ने टीम इंडिया का सदस्य बनकर आगे बढ़ाया. मोहिंदर ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उन्होंने शानदार वापसी की और अपने जुझारूपन से सबका दिल जीता.

मोहिंदर का जन्म 24 सितंबर, 1950 को पंजाब के पटियाला में हुआ था. इस पूर्व क्रिकेटर का पूरा नाम मोहिंदर अमरनाथ भारद्वाज है. अमरनाथ को 1983 के विश्व कप में उनके प्रदर्शन के लिए ज्यादा जाना जाता है. उस टूर्नमेंट के फाइन में मोहिंदर ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए 46 रन बनाकर 3 विकेट लिए थे. वे सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे. उन्हों मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया था. जिमी के नाम से मशहूर मोहिंदर अमरनाथ को उनके साथी और उनके समय के विरोधी सम्मान की निगाह से देखते हैं.

करीब दो दशक वाले उतार चढ़ाव भरे करियर में मोहिंदर ने टीम इंडिया में अपनी खासी उपस्थिति दर्ज कराई. करियर के शुरू में उन पर संदेह जताया गया था कि वे तेज शॉर्ट पिच गेंदें नहीं खेल सकते लेकिन करियर के अंत में वे पेस खेलने वाले माहिर खिलाड़ी के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे. 1982-83 के सत्र में पहले मोहिंदर ने वेस्टइंडीज में पांच शतक लगाते हुए 1182 रन बनाकर तहलका मचाया तो उसके अगले साल उसी टीम के खिलाफ छह पारियों में वे केवल एक ही रन बना सके. इस प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर वापसी की.

7-0-12-3 👏

Happy birthday to Mohinder Amarnath, whose 3 wickets earned him the Player of the Match award as 🇮🇳 won the 1983 World Cup final! pic.twitter.com/yMX5GEihnW

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) September 24, 2018